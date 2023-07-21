Resmi Gazete'de bugün (21 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/27, K: 2023/26 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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