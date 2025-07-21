Resmi Gazete'de bugün (21 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



–– 22/4/1975 Tarihli ve 7/9843 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan 27/8/1973 Tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 Tarihli ve 7/12745 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Protokolü, 16/2/1981 Tarihli ve 8/2403 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve Eki Mektuplar, 11/4/1986 Tarihli ve 86/10556 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 Tarihli ve 2011/1705 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 Tarihinden İtibaren Sona Erdirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10113)



YÖNETMELİKLER



–– Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanı



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri