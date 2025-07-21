Resmi Gazete'de bugün (21 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 21 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Temmuz 2025 tarihli ve 32962 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 22/4/1975 Tarihli ve 7/9843 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan 27/8/1973 Tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 Tarihli ve 7/12745 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Protokolü, 16/2/1981 Tarihli ve 8/2403 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve Eki Mektuplar, 11/4/1986 Tarihli ve 86/10556 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 Tarihli ve 2011/1705 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 Tarihinden İtibaren Sona Erdirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10113)
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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