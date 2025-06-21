Resmi Gazete'de bugün (21 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ



–– İçişleri Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 185)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9982)



–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9983)



–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Sivas İli Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9984)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Afyonkarahisar İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9985)



–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Kırıkkale İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9986)



–– Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muğla ve Sinop İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9987)



–– Trabzon İli, Tonya İlçesi, Kaleönü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İlçede Yapımı Planlanan Canikdere Yürüyüş Yolu Projesinin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Tonya Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9988)



–– Silvan Sulaması 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Babakaya Tüneli İkmali İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9989)



–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238)



YÖNETMELİKLER



–– Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10001)



–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



GENELGELER



–– Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği ile İlgili 2025/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



–– Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile İlgili 2025/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



TEBLİĞLER



–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)



–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar



–– Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/14)



–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/15)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri