Resmi Gazete'de bugün (22 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği



– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/30, K: 2023/227 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/42, K: 2024/95 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/106, K: 2024/101 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/200, K: 2024/103 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/193, K: 2024/106 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/31465 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri