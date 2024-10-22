Resmi Gazete'de bugün (22 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 22 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ekim 2024 tarihli ve 32700 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği
– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/30, K: 2023/227 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/42, K: 2024/95 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/106, K: 2024/101 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/200, K: 2024/103 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/193, K: 2024/106 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/31465 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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