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Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

22.09.2026 08:42

Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 22 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

– Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri