Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
22.09.2026 08:42
Resmi Gazete'de 22 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri