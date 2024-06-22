Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 22 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Haziran 2024 tarihli ve 32580 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2024 Tarihli ve 10927 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...