Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



KURUL KARARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2024 Tarihli ve 10927 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri