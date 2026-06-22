Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
22.06.2026 08:17
Son Güncelleme: 22.06.2026 08:17
Anadolu Ajansı
22 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 22 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Haziran 2026 tarihli ve 33288 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
– İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Embriyo Üretimine Dair Tebliğ (No: 2026/8)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri