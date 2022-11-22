Resmi Gazete'de bugün (22 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172)



KURUL KARARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 Tarihli ve 11410 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/107, K: 2022/109 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/24614 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri