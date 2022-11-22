Resmi Gazete'de bugün (22 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 22 Kasım 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Kasım 2022 tarihli ve 32021 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (22 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172)

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 Tarihli ve 11410 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/107, K: 2022/109 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/24614 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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