Resmi Gazete'de bugün (22 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1450 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARI



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32318] Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/50, K: 2025/47 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2022/60965 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri