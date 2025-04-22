Resmi Gazete'de bugün (22 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Süleyman Demirel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri