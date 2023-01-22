Resmi Gazete'de bugün (22 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 22 Ocak 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ocak 2023 tarihli ve 32081 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (22 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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