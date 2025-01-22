Resmi Gazete'de bugün (22 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği



– Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ



KARAR



– İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2018/37695 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2021/43694 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri