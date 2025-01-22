Resmi Gazete'de bugün (22 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 22 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ocak 2025 tarihli ve 32790 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği
– Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ
KARAR
– İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2018/37695 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2021/43694 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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