Resmi Gazete'de bugün (22 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
22.02.2026 09:32
Resmi Gazete'de 22 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Şubat 2026 tarihli ve 33176 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İstanbul Medipol Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYKOG) Yönetmeliği
– Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri