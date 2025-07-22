Resmi Gazete'de bugün (22 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 22 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Temmuz 2025 tarihli ve 32963 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1467 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1468 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1469 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1470 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/16)
– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/11, K: 2025/14)
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/12, K: 2025/15)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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