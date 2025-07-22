Resmi Gazete'de bugün (22 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARLARI



1467 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



1468 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



1469 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



1470 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



TEBLİĞLER



– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/16)



– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/11, K: 2025/14)



– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/12, K: 2025/15)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri