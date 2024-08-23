Resmi Gazete'de bugün (23 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Ağustos 2024 tarihli ve 32641 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (23 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yeditepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/23)

– Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2024 Tarihli ve 12829 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/08/2024 Tarihli ve 10945 Sayılı Kararı

– Kamu İhale Kurulunun 12/06/2024 Tarihli ve 2024/DK.D-105 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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