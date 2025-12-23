Resmi Gazete'de bugün (23 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
23.12.2025 08:01
Resmi Gazete'de 23 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Aralık 2025 tarihli ve 33116 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ekspertiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İller Bankası Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırın Artırılmasına İlişkin Tebliğ
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/12/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14038 Sayılı Kararı
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14039 Sayılı Kararı
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 17/12/2025 Tarihli ve 2025-62/1 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/94, K: 2025/179 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/102, K: 2025/182 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/31, K: 2025/183 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/122, K: 2025/185 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/97, K: 2025/186 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2019/11053 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2022/60188 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/35870 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
