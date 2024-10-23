Resmi Gazete'de bugün (23 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Ekim 2024 tarihli ve 32701 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (23 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Beşeri Tıbbi Ürünler ve Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Geri Çekilmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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