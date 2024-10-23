Resmi Gazete'de bugün (23 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER



– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Beşeri Tıbbi Ürünler ve Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Geri Çekilmesi Hakkında Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri