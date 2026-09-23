Resmi Gazete'de bugün (23 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
23.09.2026 08:29
23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 23 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Kafkas Üniversitesi Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34)
– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)
– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/22)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/29)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri