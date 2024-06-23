Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Haziran 2024 tarihli ve 32581 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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