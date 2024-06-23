Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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