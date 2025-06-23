Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– İbn Haldun Üniversitesi İslam ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/12)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/13)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/93, K: 2025/98 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/234, K: 2025/99 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/4, K: 2025/101 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/29, K: 2025/102 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2019/34408 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri