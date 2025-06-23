Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 23 Haziran 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Haziran 2025 tarihli ve 32935 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– İbn Haldun Üniversitesi İslam ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/12)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/13)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/93, K: 2025/98 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/234, K: 2025/99 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/4, K: 2025/101 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/29, K: 2025/102 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2019/34408 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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