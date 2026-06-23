Resmi Gazete'de bugün (23 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
23.06.2026 08:09
Son Güncelleme: 23.06.2026 08:17
23 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 23 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Haziran 2026 tarihli ve 33289 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik
– Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/25, K: 2026/25 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/1011 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/47320 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2021/18451 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2024/63094 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri