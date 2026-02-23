Resmi Gazete'de bugün (23 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
23.02.2026 08:08
Resmi Gazete'de 23 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Şubat 2026 tarihli ve 33177 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Üniversitesi Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Abay Kazak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri