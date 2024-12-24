Resmi Gazete'de bugün (24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)



– 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ



– Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/26)



– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 13093, 13100, 13101-1, 13101-2, 13101-3, 13102, 13103, 13104, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115 ve 13118 (1-211) Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/5, K: 2024/11)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri