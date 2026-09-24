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Resmi Gazete'de bugün (24 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

24.09.2026 09:15

Resmi Gazete'de bugün (24 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

24 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 24 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Eylül 2026 tarihli ve 33380 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği

 

– İstanbul Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

 

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 426)

 

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/9/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

 

– Biyogüvenlik Kurulunun 41 Sayılı Kararı

 

– Biyogüvenlik Kurulunun 42 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri