Resmi Gazete'de bugün (24 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 24 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Haziran 2024 tarihli ve 32582 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (24 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Van'da yaylaya yıldırım düştü: 23 koyun telef oldu

Van'da yaylaya yıldırım düştü: 23 koyun telef oldu

Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı

Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Rip akıntısı tehlikesi geçmedi, Sakarya’da denize girme yasağı uzadı

Rip akıntısı tehlikesi geçmedi, Sakarya’da denize girme yasağı uzadı

Yer: Isparta! Aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu

Yer: Isparta! Aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...