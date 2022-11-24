Resmi Gazete'de bugün (24 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması - Ek Anlaşma-nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6416)
CUMHURBAŞKANI KARARI
– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)
YÖNETMELİK
– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)
– Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/41)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/33)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri