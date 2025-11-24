Resmi Gazete'de bugün (24 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
24.11.2025 08:25
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 24 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Kasım 2025 tarihli ve 33087 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Çağ Üniversitesi Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İzmir Ekonomi Üniversitesi Karmaşık Sistemler (EKOKARSİM) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri