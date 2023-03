Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

24 Mart 2023 tarihli ve 32142 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6988)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Bulunan Alanın Afşin Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6989)



–– İstanbul-Şile-Ağva Yolu ve Kavşak Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Araziye Girilebilmesi ve Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6990)



–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6991)



–– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6992)



–– Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6993)



YÖNETMELİKLER



–– Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



–– Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/21)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/72, K: 2022/160 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2016/14513 Başvuru Numaralı Kararı



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI



–– Yüksek Seçim Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 2023/224 Sayılı Kararı ve Eki İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 136 Sayılı Genelge



–– Yüksek Seçim Kurulunun 23/03/2023 Tarihli ve 2023/225 Sayılı Kararı ve Eki 14 Mayıs 2023 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulaları ile Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu Üretimi İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname



