Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği



– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/1)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/100, K: 2024/174 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/68, K: 2024/190 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/6, K: 2024/225 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/21, K: 2025/15 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/162, K: 2025/17 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/16014 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri