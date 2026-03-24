Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)

24.03.2026 08:25
Resmi Gazete'de 24 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Mart 2026 tarihli ve 33203 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/02/2026 Tarihli ve 2026/347 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/103 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/104 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/105 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2021/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/106 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/107 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/108 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/109 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/110 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/111 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/112 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri