Resmi Gazete'de bugün (24 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9889)



YÖNETMELİK



– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı



– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/13)



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13534, 13535, 13536, 13537, 13538 ve 13539 Sayılı Kararları



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/5/2025 Tarihli ve 2025-28/3 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri