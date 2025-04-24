Resmi Gazete'de bugün (24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Yükümlü Erbaş ve Erlerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sağlık Hizmeti Sunucularından Almış Oldukları Sağlık Hizmeti Giderlerinden Oluşan Fark Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARLARI



– Yargıtay 3 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri