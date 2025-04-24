Resmi Gazete'de bugün (24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 24 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Nisan 2025 tarihli ve 32880 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yükümlü Erbaş ve Erlerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sağlık Hizmeti Sunucularından Almış Oldukları Sağlık Hizmeti Giderlerinden Oluşan Fark Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 3 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
DANIŞTAY KARARLARI
– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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