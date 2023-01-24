Resmi Gazete'de bugün (24 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli, Çayırova İlçesinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6724)



YÖNETMELİK



– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)



– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri