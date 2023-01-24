Resmi Gazete'de bugün (24 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli, Çayırova İlçesinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6724)
YÖNETMELİK
– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)
– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri