Resmi Gazete'de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)



ATAMA KARARI



– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı



YÖNETMELİK



– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri