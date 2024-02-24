Resmi Gazete'de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)
ATAMA KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİK
– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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