Resmi Gazete'de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 24 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Şubat 2024 tarihli ve 32470 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (24 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/62)

ATAMA KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/02/2024 Tarihli ve 12444, 12445, 12452, 12453, 12454 ve 12455 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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