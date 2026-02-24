Resmi Gazete'de bugün (24 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
24.02.2026 08:28
24 Şubat 2026 Resmi Gazete.
Resmi Gazete'de 24 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Şubat 2026 tarihli ve 33178 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri