Resmi Gazete'de bugün (24 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 24 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Temmuz 2024 tarihli ve 32611 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (24 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– İzmir Bakırçay Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

– Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/94, K: 2024/92 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2021/114, K: 2024/102 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/194, K: 2024/104 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2020/3703 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...