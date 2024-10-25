Resmi Gazete'de bugün (25 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARLARI



1431 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2024 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar



1432 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2024 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar



1433 TUSAŞ’a Yönelik Alçak Terör Saldırısına Karşı Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382)



YÖNETMELİKLER



– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/2750 Başvuru Numaralı Kararı





– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/26624 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 6/6/2024 Tarihli ve 2022/64253 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri