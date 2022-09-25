Resmi Gazete'de bugün (25 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 25 Eylül 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Eylül 2022 tarihli ve 31964 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (25 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/18)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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