Resmi Gazete'de bugün (25 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)

25.03.2026 09:52
Resmi Gazete'de 25 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Mart 2026 tarihli ve 33204 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/113 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/114 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/115 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/116 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/117 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/118 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/119 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/120 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/121 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/122 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri