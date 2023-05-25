Resmi Gazete'de bugün (25 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

25 Mayıs 2023 Tarihli ve 32201 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)



–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ



–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ



–– Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/30)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2020/20854 Başvuru Numaralı Kararı



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/4, K: 2023/1)



İLAN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

