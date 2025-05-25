Resmi Gazete'de bugün (25 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 25 Mayıs 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Mayıs 2025 tarihli ve 32910 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/9)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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