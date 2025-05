Resmi Gazete'de bugün (25 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği



–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri