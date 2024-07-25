Resmi Gazete'de bugün (25 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 25 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Temmuz 2024 tarihli ve 32612 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (25 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1421 Anayasa Komisyonunun Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1422 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Federasyonları Yönetmeliği

–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararın Kaldırılmasına Dair Karar

–– N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2024 Tarihli ve 12753 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100 yılı

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...