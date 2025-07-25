Resmi Gazete'de bugün (25 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 25 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Temmuz 2025 tarihli ve 32966 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER
– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sinop Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sinop Üniversitesi Yaşlı Refahı ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/17)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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