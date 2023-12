Resmi Gazete'de bugün (26 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



– Adıyaman’da Okul İnşaatı ve Teçhizatına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/556)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/558)



– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları



YÖNETMELİKLER



– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik



– Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ



– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ



– Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/59)



– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/38)



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/40)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri