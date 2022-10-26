Resmi Gazete'de bugün (26 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 26 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Ekim 2022 tarihli ve 31995 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (26 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

26 EKİM 2022 TARİHLİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2022/13)

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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