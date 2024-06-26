Resmi Gazete'de bugün (26 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 26 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Haziran 2024 tarihli ve 32584 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (26 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

– SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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