Resmi Gazete'de bugün (26 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

26.11.2025 08:05

Resmi Gazete'de 26 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Kasım 2025 tarihli ve 33089 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

– Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/38)

 

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

