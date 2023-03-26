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Resmi Gazete'de bugün (26 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 26 Mart 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mart 2023 tarihli ve 32144 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (26 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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