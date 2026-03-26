Resmi Gazete'de bugün (26 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Yapıların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Satış, Kiralama, Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar, Mülkiyetin Gayri Ayni Hakların Tesisi veya İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemlerinden Biri ya da Birkaçının Birlikte Uygulanarak Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Tamamlanması, Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirin, Giderler Düşüldükten Sonra Millî Savunma Bakanlığınca Bina, Tesis, Lojman Yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programında Yer Alan İnşaat Programındaki Faaliyetler ile Bakanlıkları Yatırım Programında Kullanılmak Üzere Hazineye Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11106)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/03/2026 Tarihli ve 11428 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/123 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/124 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/125 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/126 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/127 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/128 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/103 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/129 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/130 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/131 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/132 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri