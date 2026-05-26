Resmi Gazete'de bugün (26 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
26.05.2026 08:25
Anadolu Ajansı
26 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 26 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mayıs 2026 tarihli ve 33265 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Biruni Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri